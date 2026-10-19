С начала года безвизовым режимом воспользовались 200 754 иностранца из 38 государств, основную долю среди них составили жители соседних стран.
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