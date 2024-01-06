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Эксперты рассказали, ждать ли доллар по 200 рублей

Эксперты рассказали, ждать ли доллар по 200 рублей

Что будет с курсом доллара в ближайшее время? Ответить на этот вопрос попытались аналитики финансового рынка, опрошенные FXteam.

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Александр Ляшенко
Ответить на этот вопрос попытались аналитики финансового рынка, опрошенные FXteam.ru. Они отмечают, что пока курс закрепился на уровне около 90 рублей за доллар аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, новая волна девальвации рубля может начаться в апреле — мае 2024 года, пишет портал «Банки.ру».до весны 2024 года рубль сможет удержать свои позиции, и курс доллара будет колебаться в диапазоне от 82 до 95 рублей, считает экономист Александр Седов,Значительного ослабления рубля в 2024 году также ожидает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он тоже уверен, что в 2024 году вновь будет пробит уровень 100 рублей за доллар.Все перечисленные фамилии, это ублюдки не отвечающие в экономике страны.ни за что,но с удивительным упорством,распускают сплетни о величии доллара.Этим тварям рубль и даром не  нужен,у этих скотов.в любую минуту.в карманах только &quot;зелёные&quot;
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