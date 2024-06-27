Определились 16 команд, вышедших в плей-офф Евро-2024

Все участники плей-офф Евро-2024 определились. Всего в 1/8 финала вышло 16 команд. В плей-офф турнира испанская сборная сыграет с грузинами, немецкие футболисты встретятся со сборной Грузии, Франция — с Бельгией, португальцы — со Словенией, Румыния — с Нидерландами, австрийская команда сыграет с турками, Англия — со Словакией, а швейцарские спортсмены встретятся с итальянской командой.