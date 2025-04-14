Весна в Армянском лесу Несмотря на небольшое похолодание, весна не собирается отступать. Всё больше расцветает цветов, громче поют птицы, а дни становятся длиннее.
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Весна в Армянском лесу Несмотря на небольшое похолодание, весна не собирается отступать. Всё больше расцветает цветов, громче поют птицы, а дни становятся длиннее.