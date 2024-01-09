Новоуральские полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества Христова

Охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений обеспечивали сотрудники органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности.
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