В «Брате-2» Мэрилин-Даша пересекает океан, чтобы вернуться на родину с Данилой Багровым. В «Морских дьяволах» Багира — лейтенант спецназа Маргарита Кошкина — прыгает со скал в море и лихо дрифтует на машине.