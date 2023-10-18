Мурашки по коже. SHAMAN перепел «Седую ночь» в честь памяти Шатунова

На днях на самой популярной площадке страны в Crocus City Hall прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!» в честь памяти ушедшего исполнителя Юрия Шатунова, чьи песни на сцене в этот день исполнили его коллеги и друзья.
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