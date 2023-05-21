Федеральное агентство новостей №1

7 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Не упомянуто понятие конвергенции между  системами, автором чего был Сахаров. И сейчас не поздно найти "10 совпаде...Отец советской во...
  • Коська
    Население Молдовы составляет 2,615 миллиона (2021 г.), но 80 тыс.человек КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮТ ВСТУПЛЕНИЯ в ЕС!!! Теп...Более 80 тысяч че...
  • Сергей Андросов
    То чего, то Салома!Авиакомпания Geor...

Экс-канцлера Германии Шредера не стали приглашать на юбилей СДПГ из-за связей с Россией

Экс-канцлера Германии Шредера не стали приглашать на юбилей СДПГ из-за связей с Россией

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру не разрешили принять участие в праздновании 160-летия Социал-демократической партии (СДПГ) из-за его связей с Россией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх