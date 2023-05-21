Экс-канцлера Германии Шредера не стали приглашать на юбилей СДПГ из-за связей с Россией

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру не разрешили принять участие в праздновании 160-летия Социал-демократической партии (СДПГ) из-за его связей с Россией.
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