Пособия россиянам с детьми заплатят по новым правилам

Минтруд изменил Правила выплаты пособий россиянам с детьми: согласно внесенным уточнениям, досрочно вышедшие из декретного отпуска родители продолжат получать «детское пособие» до достижения ребенком полутора лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии