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Парламентская газета

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Пособия россиянам с детьми заплатят по новым правилам

Пособия россиянам с детьми заплатят по новым правилам

Минтруд изменил Правила выплаты пособий россиянам с детьми: согласно внесенным уточнениям, досрочно вышедшие из декретного отпуска родители продолжат получать «детское пособие» до достижения ребенком полутора лет.

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