Экс-хоккеист Артюхин назвал безголевую серию Овечкина вопросом времени

Бывший форвард ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Евгений Артюхин прокомментировал безголевой старт капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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