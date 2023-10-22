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Экс-хоккеист Артюхин назвал безголевую серию Овечкина вопросом времени

Экс-хоккеист Артюхин назвал безголевую серию Овечкина вопросом времени

Бывший форвард ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Евгений Артюхин прокомментировал безголевой старт капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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