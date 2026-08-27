Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

302 подписчика

В Лагосе тренера по плаванию обвинили в домогательствах к 10-летней девочке

В Лагосе тренера по плаванию обвинили в домогательствах к 10-летней девочке

В Лагосе 32-летнего тренера по плаванию обвинили в сексуальном насилии над 10-летней воспитанницей. По словам близких девочки, мужчина, пользуясь своим положением, неоднократно позволял себе недопустимые прикосновения во время тренировок, прикрываясь помощью в освоении техники плавания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии