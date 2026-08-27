В Лагосе тренера по плаванию обвинили в домогательствах к 10-летней девочке

В Лагосе 32-летнего тренера по плаванию обвинили в сексуальном насилии над 10-летней воспитанницей. По словам близких девочки, мужчина, пользуясь своим положением, неоднократно позволял себе недопустимые прикосновения во время тренировок, прикрываясь помощью в освоении техники плавания.
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