В Лагосе тренера по плаванию обвинили в домогательствах к 10-летней девочке

В Лагосе 32-летнего тренера по плаванию обвинили в сексуальном насилии над 10-летней воспитанницей. По словам близких девочки, мужчина, пользуясь своим положением, неоднократно позволял себе недопустимые прикосновения во время тренировок, прикрываясь помощью в освоении техники плавания.