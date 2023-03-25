Трое мужчин на снегоходах пропали в районе Корякского перевала на Камчатке

Спасатели начали поиски троих мужчин, пропавших 24 марта в районе Корякского перевала на Камчатке. Сигнал об их исчезновении поступил в оперативные службы утром 25 марта, сообщили в центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.