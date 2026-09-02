Смоленские археологи изучают подземелье на месте строительства будущего кампуса

Оно расположено за домом Коммуны и возможно, было частью монастыря. Как сообщили в Смоленской археологической экспедиции ИА РАН, при исследованиях под строительство корпуса межвузовского кампуса (раскоп-2) была поставлена задача подробно зафиксировать подземное сооружение, расположенное за домом Коммуны, которое многие смоляне знают как подземный вход.
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