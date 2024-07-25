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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шевляков о победном результате на Кубке России: «В Париже этого не хватило бы даже для финала»

Шевляков победил на 100-метровке баттерфляем в финале Кубка России в Екатеринбурге, преодолев дистанцию за 51,31 секунды.

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