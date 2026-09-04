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Мировое обозрение

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Поколение «девятилеток»: Россия загоняет подростков в образовательный тупик

Поколение «девятилеток»: Россия загоняет подростков в образовательный тупик

На пятом году СВО структурный кризис в системе образования перестал быть абстрактным понятием из отчетов чиновников и превратился в конкретную проблему для тысяч семей.

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