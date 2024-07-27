Церемония открытия Олимпиады-2024, 1-й титул Мирры Андреевой, Зико ограбили в Париже и другие новости

про Дмитриева не совсем верно написано ... вроде как воспитанник СШОР Зенит. Это не газпромовская академия. Оттуда же Денисов. И еще несколько человек из двойки/дубля

Лена Мисько

Весь последний год находился рядом с нашей молодежной сборной и могу уверенно сказать, что Дмитриев наряду с Кокшаровым две главные звезды этой команды. С точки зрения приобретения русских ребят, которые могут выстрелить в будущем, «Спартак» все делает правильно. Та же история с покупкой чертановцев Помалюка и Солопова. Буду рад переходу Дмитриева в «Спартак», но опасаюсь, что, как это обычно бывает, в «Спартаке» не смогут в полной мере раскрыть потенциал пацана. Это касается и вышеупомянутых ребят. Игорь неплохо смотрелся в прошлом сезоне в «Урале», выделялся своей скоростью и техническим оснащением. Бежит, обводит, лезет в штрафную, обостряет, бьет — это все про Дмитриева. Рад, что сделка состоялась. Надеюсь, талант не пропадет. все о футболе на Руси (https://t.me/registaJournalista)