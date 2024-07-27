Церемония открытия Олимпиады-2024, 1-й титул Мирры Андреевой, Зико ограбили в Париже и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
про Дмитриева не совсем верно написано ... вроде как воспитанник СШОР Зенит. Это не газпромовская академия. Оттуда же Денисов. И еще несколько человек из двойки/дубля
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17 час.
Лена Мисько
Весь последний год находился рядом с нашей молодежной сборной и могу уверенно сказать, что Дмитриев наряду с Кокшаровым две главные звезды этой команды. С точки зрения приобретения русских ребят, которые могут выстрелить в будущем, «Спартак» все делает правильно. Та же история с покупкой чертановцев Помалюка и Солопова. Буду рад переходу Дмитриева в «Спартак», но опасаюсь, что, как это обычно бывает, в «Спартаке» не смогут в полной мере раскрыть потенциал пацана. Это касается и вышеупомянутых ребят. Игорь неплохо смотрелся в прошлом сезоне в «Урале», выделялся своей скоростью и техническим оснащением. Бежит, обводит, лезет в штрафную, обостряет, бьет — это все про Дмитриева. Рад, что сделка состоялась. Надеюсь, талант не пропадет. все о футболе на Руси (https://t.me/registaJournalista)
Алланазаров | все о футболе на Руси
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17 час.
Лена Мисько
вот как надо вратарей брать!!! ❗️Вратарь Йоргенсен переходит в «Челси» за 24,5 млн евро: в прошлом сезоне голкипер «Вильярреала» пропустил 63 гола в чемпионате Испании – это один из худших показателей в Ла Лиге. Датчанин станет седьмым вратарём в заявке «Челси» — Фабрицио Романо
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9 час.

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