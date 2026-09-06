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«Мисс Мира 2026» Джохейри Мола — смотрим на красотку из Доминиканы

«Мисс Мира 2026» Джохейри Мола — смотрим на красотку из Доминиканы

Во Вьетнаме прошел финал международного конкурса «Мисс Мира 2026». Главную красавицу выбрали из 111 претенденток! Во вьетнамском Нячанг прошел заключительный этап престижного международного конкурса «Мисс Мира 2026».

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