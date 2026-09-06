Во Вьетнаме прошел финал международного конкурса «Мисс Мира 2026». Главную красавицу выбрали из 111 претенденток! Во вьетнамском Нячанг прошел заключительный этап престижного международного конкурса «Мисс Мира 2026».
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