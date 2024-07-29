Подозреваемый в пьяном ДТП со смертельным исходом арестован на два месяца

Недавно на Уссурийском тракте произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли два человека. По данным прокуратуры Приморского края, 60-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Sanny, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo FH 12.