В Забайкалье крупный природный пожар нарушил работу аэропорта

Мощный ландшафтный пожар окружил аэропорт в Чите. Из-за приближения огня к взлетно-посадочной полосе работа аэропорта приостанавливалась на несколько часов, но около полудня по местному времени он возобновил работу.
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