МЧС: в международном салоне «Комплексная безопасность» примут участие более 20 иностранных государств

XV международный салон «Комплексная безопасность» МЧС России организует с 29 мая по 1 июня.«В подмосковном городе Кубинка на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» будут организованы основные мероприятия салона и представлены современные достижения в области обеспечения безопасности», - рассказал глава МЧС России Александр Куренков.