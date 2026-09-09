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Столичное метро продлят в шесть городов ближнего Подмосковья

Столичное метро продлят в шесть городов ближнего Подмосковья

В 2030–2035 годах Московский метрополитен планируют продлить в шесть крупнейших округов Подмосковья, благодаря чему метро станет доступно для 3,7 млн жителей региона.

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