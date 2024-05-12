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Военные новости ★ спецоперация

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Министерство обороны подтвердило освобождение четырёх сёл в ходе наступления войск группировки «Север»

Министерство обороны подтвердило освобождение четырёх сёл в ходе наступления войск группировки «Север»

Очередные сутки спецоперации прошли при полном превосходстве российской армии, к наиболее сложным направлениям для ВСУ, кроме Часова Яра и Очеретино, добавилось Северное, где войска группировки «Север» начали операцию по освобождению Харьковской области.

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