Глава нацразведки США закрыла Блинкену и Салливану доступ к секретной информации

По указу президента США Дональда Трампа допуск к секретной информации аннулировали для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
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