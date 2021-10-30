Сатановский предостерег Россию от «беззубого» ответа Турции на атаку «Байрактара» в Донбассе

Запрет Россией ввоза турецких мандаринов и претензии к томатам не могут являться адекватным ответом на применение дронов «Байрактар» в Донбассе и антироссийскую риторику президента Эрдогана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский.