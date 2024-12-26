Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: 15 авто оказались повреждены из-за атаки ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Грайворонскому округу Белгородской области, в результате чего повреждения получили 15 автомобилей.
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