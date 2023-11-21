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    ВСЕХ на одну ЗОНУ.Где живут иноагенты

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа.Израильские военные убили 59 и ранили десятки палестинских журналистов, отслеживая их местоположение по геометкам на съёмочной аппаратуре, - утверждает Euro-Med Human Rights Monitor.

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allex F
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