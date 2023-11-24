Пушка без границ: дальнобойность орудия Т-14 «Армата» превосходит все ожидания

А Кудасов

Сколь долго её хвалит и что? Берегут что ли? Как в анекдоте про армянина: наконец счастливчику повезло, купил "Запорожец". Каждое утро приходит в гараж, выгоняет его. Обходит и в восхищении произносит;"Вах, (3 раза) и загоняет обратно.