Пушка без границ: дальнобойность орудия Т-14 «Армата» превосходит все ожидания

23K прочитали С самого начала публичного представления в 2015 году на Параде Победы в Москве, новый российский танк, известный как Т-14 "Армата", был представлен как бронированная машина, которая превосходит большинство боевых танков стран НАТО.
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