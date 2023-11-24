Добрый Мир
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Добрый Мир

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Пушка без границ: дальнобойность орудия Т-14 «Армата» превосходит все ожидания

Пушка без границ: дальнобойность орудия Т-14 «Армата» превосходит все ожидания

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Комментарии
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А Кудасов
Сколь долго её хвалит и что? Берегут что ли? Как в анекдоте про армянина: наконец счастливчику повезло, купил &quot;Запорожец&quot;. Каждое утро приходит в гараж, выгоняет его. Обходит и в восхищении произносит;&quot;Вах, (3 раза) и загоняет обратно.
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