Студенты-добровольцы устроили участникам СВО и их семьям новогодний сюрприз: «Пусть наше тепло согреет сердца»

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Участников спецоперации, находящихся в госпиталях и на реабилитации в разных уголках страны, в костюмах Дедов Морозов поздравили активисты региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).
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