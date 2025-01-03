Самый популярный вопрос в праздничные дни: "Вы работаете?" ☝️☝️☝️ Сегодня распахнула двери почта. Отделения банков закрыты.
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Самый популярный вопрос в праздничные дни: "Вы работаете?" ☝️☝️☝️ Сегодня распахнула двери почта. Отделения банков закрыты.