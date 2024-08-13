Полянский: РФ призывает СБ ООН обдумать, как деэскалировать обстановку в Газе

Российская Федерация призвала Совет Безопасности Организации Объединённых Наций «сообща подумать», как прекратить эскалацию обстановки в секторе Газа и на территории Ближнего Востока в целом, то есть если для этого необходим визит представителей Совета «на земле», то его нужно срочно провести.