Европейский союз (ЕС) в скором времени может прекратить военную помощь Украине, так как запасы стран сообщества постепенно иссякают.
На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Сначала пусть застрелятся, как проигравшие, если еще совесть осталась или честь, хоть уважение заработают, а так народ пристрелит! Второго не дано! ФУУУУУУ, какие "ХЕРОИ"!
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20 час.
Eduard
Они не имеют права ни на какую "помощь",своим членам помогайте,
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19 час.
Eduard
Какая" левая"отговорочка:"Извините,мы вам "оружие подарить не можем,потому что мало,".В мире так это делается теперь? Теперь каждая страна в мире будит кого-то оружием снабжать раздигать войны,просто пр желанию!
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19 час.
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