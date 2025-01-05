На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

Анатолий Анатольев Сначала пусть застрелятся, как проигравшие, если еще совесть осталась или честь, хоть уважение заработают, а так народ пристрелит! Второго не дано! ФУУУУУУ, какие "ХЕРОИ"!

Eduard Они не имеют права ни на какую "помощь",своим членам помогайте,