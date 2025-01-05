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На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

Европейский союз (ЕС) в скором времени может прекратить военную помощь Украине, так как запасы стран сообщества постепенно иссякают.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Сначала пусть застрелятся, как проигравшие, если еще совесть осталась или честь, хоть уважение заработают,  а так народ пристрелит! Второго не дано! ФУУУУУУ, какие &quot;ХЕРОИ&quot;!
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20 час.
Eduard
Они не имеют права ни на какую &quot;помощь&quot;,своим членам помогайте,
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19 час.
Eduard
Какая&quot; левая&quot;отговорочка:&quot;Извините,мы вам &quot;оружие подарить не можем,потому что мало,&quot;.В мире так это делается теперь? Теперь каждая страна в мире будит кого-то оружием снабжать раздигать войны,просто пр желанию!
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19 час.

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