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Дмитрий Денисов рассказал о причинах оползня на склоне музея космонавтики

Дмитрий Денисов рассказал о причинах оползня на склоне музея космонавтики

Дмитрий Денисов рассказал о причинах оползня на склоне музея космонавтики. Об этом сегодня, 2 марта, рассказал городской голова в рамках отчёта об основных результатах деятельности Городской Управы города Калуги в 2023 году и о планах на 2024 год.

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