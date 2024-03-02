Дмитрий Денисов рассказал о причинах оползня на склоне музея космонавтики. Об этом сегодня, 2 марта, рассказал городской голова в рамках отчёта об основных результатах деятельности Городской Управы города Калуги в 2023 году и о планах на 2024 год.
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