Шайба Воронкова и передача Проворова помогли «Коламбусу» одолеть «Оттаву»

«Коламбус» одержал волевую победу в матче с «Оттавой», отыгравшись со счета 0:2. В ночь на 2 декабря в Коламбусе (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз».