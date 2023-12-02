Шайба Воронкова и передача Проворова помогли «Коламбусу» одолеть «Оттаву»

«Коламбус» одержал волевую победу в матче с «Оттавой», отыгравшись со счета 0:2. В ночь на 2 декабря в Коламбусе (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии