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Что принесет «райскому саду» конфискация туалетной бумаги у русских

Что принесет «райскому саду» конфискация туалетной бумаги у русских

Еврокомиссия выпустила очередную методичку о рестрикциях в отношении нашей страны. Теперь, даже если русские едут в “райский сад” частным порядком, таможня может конфисковать у них все — еще раз: все! — что не одежда и не обувь.

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Комментарии
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Нина
и если наши спортсмены поедут на предстоящие ОИ без гимна, флага РФ, то потом россиян в Европу будут пускать только голышом. Если прогнулись &quot;за банку варенья и кулёк печенья&quot;, то получаем одно - униженье. А какой пример подрастающему поколению это даст.  Ни гордости, ни самоуважения...
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15 час.
michail kos
И ведь поедут! А потом, - в клетках и на коленях , как пацаки. Потому что ЕС - четланская земля.
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13 час.
ЕБ
Евгений Бут
😂
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11 час.

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