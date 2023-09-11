Что принесет «райскому саду» конфискация туалетной бумаги у русских

Нина

и если наши спортсмены поедут на предстоящие ОИ без гимна, флага РФ, то потом россиян в Европу будут пускать только голышом. Если прогнулись "за банку варенья и кулёк печенья", то получаем одно - униженье. А какой пример подрастающему поколению это даст. Ни гордости, ни самоуважения...