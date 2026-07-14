Всего 80 минут недосыпа запустили набор веса за шесть недель

Сокращение ночного сна всего на 80 минут способно привести к увеличению веса уже за шесть недель. К такому выводу пришли специалисты Медицинского центра Колумбийского университета в США, наблюдавшие за взрослыми с привычной продолжительностью сна от семи до восьми часов.