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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов об АКМ из Тулы в КХЛ: «Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока ничего не говорят на официальном уровне»

«Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят. Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», – сказал член попечительского совета тульского клуба и двукратный олимпийский чемпион.

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