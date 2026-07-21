МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Москвичи смогут оценить состояние велосипедов и электроскутеров проката «Велобайк»

Москвичи смогут оценить состояние велосипедов и электроскутеров проката «Велобайк»

Проект «Город заданий» совместно со столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры запустил новые задания для москвичей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии