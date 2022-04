У российских военных на Украине – новый командующий, генерал армии Александр Дворников. Чего же можно ожидать от нового назначенца? По версии американской газеты The New York Times, лучший российский боевой генерал, а по версии Financial Times – основной претендент на должность главы Генштаба в случае ухода генерала Герасимова.