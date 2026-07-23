Мы вступили в заключительный этап Перехода. Как это отражается на нашей энергии и ТЕЛАХ прямо сейчас? Лилия Дмитриева Человечество представляет собой масштабный, всемирный эксперимент В результате недавнего энергетического сдвига перед нами открывается новая реальность, переход в четвертое и пятое измерения.
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