Мы вступили в заключительный этап Перехода. Как это отражается на нашей энергии и ТЕЛАХ прямо сейчас? Лилия Дмитриева Человечество представляет собой масштабный, всемирный эксперимент В результате недавнего энергетического сдвига перед нами открывается новая реальность, переход в четвертое и пятое измерения.