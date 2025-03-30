ООН доставила в Мьянму продовольствие пострадавшим от землетрясения

Продовольственную помощь пострадавшей от сильного землетрясения Мьянме доставила на место бедствия и начала раздавать нуждающимся Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, 30 марта сообщает пресс-служба организации.
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