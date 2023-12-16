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Матч звезд Фонбет Кубка России. Сыграют команды Пути РПЛ и Пути регионов, игроки пройдут челленджи

Матч звезд Фонбет Кубка России. Сыграют команды Пути РПЛ и Пути регионов, игроки пройдут челленджи

На «Live Арене» в Сколково пройдут футбольные челленджи, автограф‑сессии, выступления музыкантов, а также гала‑матч в формате «5 на 5» между игроками команд Пути РПЛ и Пути регионов.

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