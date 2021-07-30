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Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр

Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр

Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на Олимпийских играх. От сборной России выступили Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, а также запасной Сергей Ходос и в полуфинальном матче они победили сборную Китая со счетом 45:38.

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