Англосаксы, похоже, готовятся развязать в Европе большую войну Максим Столетов Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье портал государственного ТВ ERR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии