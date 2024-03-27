ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры

Бесплатно оформить их можно будет с 1 апреля Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин отметил, что внешние ограничения стали дополнительным стимулом для банков нарастить темп разработки замещающих платежных решений.
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