ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры

Бесплатно оформить их можно будет с 1 апреля Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин отметил, что внешние ограничения стали дополнительным стимулом для банков нарастить темп разработки замещающих платежных решений.