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Петербургский дневник

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ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры

Бесплатно оформить их можно будет с 1 апреля Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин отметил, что внешние ограничения стали дополнительным стимулом для банков нарастить темп разработки замещающих платежных решений.

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