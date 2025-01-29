Подходят даже к незнакомым: почему собаки любят одних людей и лают на других

А вы замечали, что к одним людям незнакомые животные расположены дружелюбно — готовы к общению, подходят, разрешают гладить, а к другим равнодушны или даже облаивают? Что такое «излучает» человек, что к нему тянутся даже незнакомые собаки или, наоборот, проявляют настороженность или агрессию? Зооэксперт Юлия Розова объяснила «Доктору Питеру», что.