Подходят даже к незнакомым: почему собаки любят одних людей и лают на других

А вы замечали, что к одним людям незнакомые животные расположены дружелюбно — готовы к общению, подходят, разрешают гладить, а к другим равнодушны или даже облаивают? Что такое «излучает» человек, что к нему тянутся даже незнакомые собаки или, наоборот, проявляют настороженность или агрессию? Зооэксперт Юлия Розова объяснила «Доктору Питеру», что.
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