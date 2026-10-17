Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказал мнение, что Владимир Зеленский уже стал «козлом отпущения», и его положение будет только ухудшаться, поскольку избежать наказания за преступления и предательство ему не удастся.
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