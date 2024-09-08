Про короткую династию

Михаил Дмитриевич: - Папа, дай денег! Дмитрий Иванович: - Опять? Я не буду! Михаил Дмитриевич: - Вы такой скупой… Дмитрий Иванович: - Вас никогда не бывает достаточно! Михаил Дмитриевич: - Господа, вы видели, как он мне отказал в самом необходимом.
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