Польский политолог рассказал о восстановлении экономических отношений ЕС с Россией

Восстановление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект пошлин американского президента Дональда Трампа для Европы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska.
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