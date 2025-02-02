Смехотерапия
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Смехотерапия

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Ищу приличную работу, но чтобы не связана с трудом...

Ищу приличную работу, но чтобы не связана с трудом...

          Больше юмора ЗДЕСЬ         Что я выяснил, когда впервые надел очки:— у вещей есть границы— можно видеть дальше, чем на 9 метров— коты все еще красивые, люди — нет           Больше юмора ЗДЕСЬ       То, что у меня похмелье — это громко сказано.

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