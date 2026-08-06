«Отец мною гордится»: какие условия службы по контракту действуют в Татарстане

Какую единовременную выплату сегодня получают те, кто заключает контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане? Каки вакансии есть в Войсках беспилотных систем, кроме операторов дронов? Как отбирают в Африканский корпус? Куда берут служить женщин? Ответы на эти и другие вопросы – в материале «Татар-информа».